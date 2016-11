RBB 23:45 bis 00:15 Show Krömer - Die internationale Show D 2007 Live TV Merken Immer wieder sonntags ist Kurt-Krömer-Tag. Der rbb zeigt die besten Folgen der letzten fünf Staffeln "Krömer - die internationale Show". Viele prominente Gäste trauten sich zu ihm in die unberechenbare Show, kämpften gegen ihn bei ungewöhnlichen Wettspielen, amüsierten sich köstlich und nicht wenige von ihnen wollten sogar wiederkommen. Und mit dieser internationalen Show bekam Krömer am 16. März 2011 - nach 6 Nominierungen - den Grimme-Preis. In dieser Folge der internationalen Show begrüßt Kurt Krömer den damaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin. Ein Kampf der Giganten! Wowereit outet Krömer als Häkeldeckchenfestkleber. Krömer macht Wowereit einen Heiratsantrag, ehelicht dann aber doch lieber eine kleine Blonde. Dann versucht Krömer, Schlageraltstar Christian Anders vom Singen abzuhalten ("Wir sind hier doch nicht bei Dieter Thomas Heck!"), nur um dann gemeinsam mit ihm "Es fährt ein Zug nach nirgendwo" anzustimmen. Ein unvergessliches Duett auf der Showtreppe! Außerdem erleben wir Krömer als Panikpatient beim Zahnarzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Krömer Gäste: Gäste: Klaus Wowereit (ehem. Regierender Bürgermeister von Berlin), Christian Anders (Schlagersänger) Originaltitel: Krömer - Die Internationale Show