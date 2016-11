RBB 14:15 bis 15:20 Märchenfilm Die goldene Gans D 1964 Nach dem Märchen der Brüder Grimm 2016-11-28 14:45 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zum Lohn für eine gute Tat findet der Schusterjunge Klaus beim Holz hacken im Wald eine goldene Gans. Sie hat eine merkwürdige Eigenschaft: Jeder, der sie berührt, bleibt an ihr kleben. Als Klaus nun mit seinem prächtigen Vogel des Weges kommt, wollen ihn alle Menschen anfassen, doch o weh, sie kommen nicht mehr los. Unserem Klaus macht das natürlich viel Spaß, und so beschließt er, mit diesem komischen Aufzug auf das Schloss zu ziehen. Dort lebt eine gar traurige Prinzessin, die bisher zu allen Späßen nicht einmal gelächelt hat. Deshalb hat der König versprochen, seine Tochter dem zur Frau zu geben, der sie zum Lachen bringt. Als Klaus mit seinem Anhang auf dem Schloss erscheint, bricht die Prinzessin in herzliches Lachen aus. Doch der König ist nicht gewillt, sein Versprechen zu halten. Klaus soll erst zwei Aufgaben lösen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kaspar Eichel (Klaus) Karin Ugowski (Prinzessin) Uwe-Detlev Jessen (Kunz) Peter Dommisch (Franz) Gerd E. Schäfer (Hofgelehrter Weisenstein) Katharina Lind (Lies) Renate Usko (Gret) Originaltitel: Die goldene Gans Regie: Siegfried Hartmann Drehbuch: Siegfried Hartmann, Günter Kaltofen Kamera: Karl Plintzner Musik: Siegfried Bethmann