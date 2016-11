RBB 11:20 bis 12:10 Arztserie Der Bergdoktor Schwarze Engel D, A 1995 HDTV Live TV Merken Stefan Mayerhofer kommt nach dem Tod seiner Frau nicht mehr mit dem Leben zurecht. Er ertränkt seinen Kummer im Alkohol, geht seiner Arbeit als Restaurator nicht mehr nach und vernachlässigt seinen Sohn Georg. Nachdem die Aufträge ausgeblieben sind und er sein Haus aufgeben musste, lebt er mit Georg in einer alten Jausenstation im totalen Chaos. Georg, der mit Maxl in eine Klasse geht, fehlt oft in der Schule und versucht, das Unglück seines Vaters geheim zuhalten. Um an Geld zu kommen, baut Georg eine Truhe fertig, die Bauer Zirngiebel in Auftrag gegeben hatte. Auf dem Weg dorthin stürzt er mit dem Leiterwagen samt der Truhe. Als Zirngiebel das beschädigte Stück sieht, weigert er sich, dafür zu zahlen. Georg ist verzweifelt. Der Bergdoktor, der Georgs Kummer nicht mehr mit ansehen kann, versucht, Stefan ins Gewissen zu reden. Vergebens - Stefan wird die "schwarzen Engel", die er seit dem Tod seiner Frau sieht, nicht mehr los. Kurz entschlossen nimmt Thomas Georg im Doktorhaus auf. Auf der Suche nach Alkohol stiehlt Stefan Franzi eine Flasche Kräuterlikör. Das lässt sich Franzi nicht gefallen - resolut verlangt sie ihren Likör zurück und macht Stefan ein Angebot: Er soll eine neue Sitzbank zimmern. Doch Stefan hält den Entzug nicht durch. Er flüchtet sich nach Hause und trinkt ein giftiges Lösungsmittel. Der Bergdoktor kann Stefan in letzter Minute retten. Nach diesem Vorfall beginnt Stefan endlich, über sich nachzudenken und entschließt sich zu einem Entzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Enzi Fuchs (Franzi) Manuel Guggenberger (Maxl) Anita Zagaria (Sabina) Carin C. Tietze (Traudl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Robert Thayenthal Kamera: Horst Schier, Günter Jaeuthe Musik: Michael Gajare