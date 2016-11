BR Fernsehen 02:50 bis 03:20 Show Herzhaft & süß Mit Alfons Schuhbeck und Angelika Schwalber Warme Antipasti (gefüllte Tomaten, Zucchini und Artischocken) / Cannoli alla Stracciatella / Kalbsleber in Rosmarin-Balsamico-Soße / Birnen-Panna-Cotta mit Kardamom D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Gegensätze ziehen sich an, auch in der Küche. In "herzhaft & süß" zeigen die Konditormeisterin Angelika Schwalber und der Sternekoch Alfons Schuhbeck raffinierte Back- und Kochkreationen. Die Gerichte dieser Folge: warme Antipasti (gefüllte Tomaten, Zucchini und Artischocken), Cannoli alla Stracciatella, Kalbsleber in Rosmarin-Balsamico-Soße, Birnen-Panna-Cotta mit Kardamom Der italienische Mann ist ein Verführer und lässt sich gerne verführen - kulinarisch gesehen am liebsten bei und von der Mama. Alfons Schuhbeck und Angelika Schwalber locken diesmal mit herzhaften und süßen Klassikern. Während Alfons Schuhbeck sich zunächst den Speisen vor den Nudeln widmet, denn nichts anderes bedeutet Antipasto, zaubert Angelika Schwalber Cannoli, ein Cremeröllchen aus Sizilien, und Panna-Cotta. Und dann geht es in eine der Lieblingsstädte des Münchner Sternekochs, nach Venedig. Von dort kommt nicht nur der ein oder andere Fisch-Leckerbissen, sondern auch die berühmte Kalbsleber veneziana, die Alfons Schuhbeck mit dem besten Essig Italiens, dem Aceto Balsamico, veredelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alfons Schuhbeck, Angelika Schwalber Originaltitel: herzhaft & süß