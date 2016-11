BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Chiemgauer Volkstheater A Kufern D 2016 Dolby Untertitel 16:9 Merken Eine kleine Münchner Gangsterbande benutzt das Hinterzimmer des Schneiders Anton Nadel als Tarnung für ihre Geschäfte. Der Gangsterboss Bubi Bratzler verzweifelt aber fast an seinen sieben, durchschnittlich begabten Kleinganoven, denn diese bringen immer nur Taschenuhren und Kleingeld daher. Doch dann gelingt dem gerissenen Gassen Paule der große Coup: Er stiehlt am Bahnhof einem gut aussehenden Fremden mit seinem Koffertrick einen "Kufern" voller Geld. Doch die anfängliche Riesenfreude über den plötzlichen Reichtum hält nicht lange an, denn Bubi Bratzler findet im Koffer auch einen kompromittierenden Brief. Und weil auch im Milieu die Kleinen vor den Großen Angst haben, beschließt der Gangsterboss, den Koffer so schnell wie möglich wieder loszuwerden - und hat auch eine geniale Idee! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Löscher (Bubi Bratzler, Gangsterboss) Kristina Helfrich (Lalo, Straßendiebin) Andreas Kern (Nadel Toni, Schneider) Michaela Heigenhauser (Zeiger Lilli, Taschendiebin) Peter Landstorfer (Fingerl Beppi) Sabine Oberhorner (Erna Stesser, Partnerin von Beppi) Ludwig Schaffernicht (Stauber Luggi, Trickbetrüger) Originaltitel: Chiemgauer Volkstheater Regie: Steffi Kammermeier

