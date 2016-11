SAT.1 Gold 02:30 bis 03:15 Dokusoap 24 Stunden Notaufnahme GB 2011 16:9 Merken In der Notaufnahme des King's College Krankenhauses in London betreuen 150 Ärzte und Schwestern rund 350 Patienten. Unter ihnen ist der 17-jährige Alex, der voller Wut eine Glastür zertrümmert hat. Unterdessen wird der 33-jährige Brendan eingeliefert: Die Ärzte müssen feststellen, ob seine Verletzungen durch einen Motorradunfall lebensbedrohlich sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 24 Hours in A & E Altersempfehlung: ab 12