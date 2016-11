SAT.1 Gold 23:15 bis 00:05 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Lethal Intake USA 2007 2016-11-27 04:00 16:9 Merken Nachdem er ein Fisch-Sandwich gegessen hat, leidet Hector Nolasco unter heftigen Bauchschmerzen und muss sich übergeben. Drei Tage nach Beginn der Symptome kollabiert der junge Mann und stirbt. Was wie eine Lebensmittelvergiftung aussieht, entpuppt sich bald als etwas völlig anderes ... Betsy Trumbell stirbt augenscheinlich an den Folgen eines Autounfalls, den ein betrunkener Fahrer verursacht hat. Bei der Autopsie kommt jedoch heraus, dass der Unfall nicht die Todesursache war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Regie: Fahad Vania Drehbuch: Maria Emiko Macuaga, Charlotte Stobbs Altersempfehlung: ab 12