n-tv 23:05 bis 01:00 Dokumentation Mysterium Jesus USA 2014 2016-11-29 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Wer war Jesus Christus? Gab es ihn wirklich? Über Jahrtausende sind Geschichten aus seinem Leben immer wieder neu geschrieben worden. Was ist dran an den Geschichten über Wunder und Auferstehung? Die n-tv Dokumentation enthüllt überraschende neue Details von seiner Geburt bis hin zur Kreuzigung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jesus Mysteries