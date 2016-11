n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Klima extrem - Wetter außer Kontrolle GB 2013 2016-11-27 03:10 16:9 HDTV Merken Elefantengroße Eisbrocken die vom Himmel fallen, Rauchringe eines Vulkans in der Größe eines Fußballfeldes oder ein Gewitter mit gewaltigen Kugelblitzen: Solche Phänomene faszinieren nicht nur die Wissenschaft. Extrem-Wetterfotografen wagen sich ganz nah an das Geschehen und berichten von unvergleichlichen Momenten. Die n-tv Dokumentation liefert einen spannenden Einblick in die wilde und zuweilen verrückte Welt außergewöhnlicher Wetter-Phänomene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strangest Weather on Earth

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 365 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 175 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 95 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 60 Min.