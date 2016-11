n-tv 11:10 bis 12:00 Diskussion So! Muncu! Es lebe die Fressefreiheit - was dürfen wir noch sagen? D 16:9 Merken Der Kabarettist und Schriftsteller Serdar Somuncu präsentiert die Talksendung So! Muncu!. Er debattiert dabei mit seinen Gästen über aktuell relevante Themen aus Politik und Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Serdar Somuncu Gäste: Gäste: Jan Böhmermann (Satiriker), Dorothee Bär (Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur), Philipp Ruch (Kunstaktivist vom "Zentrum für politische Schönheit") Originaltitel: So! Muncu!