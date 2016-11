SAT.1 Emotions 00:00 bis 00:25 Comedyserie Will & Grace Über den rosa Wolken USA 2005 Merken Will und Grace beschließen, übers Wochenende nach London zu fliegen. Grace traut ihren Augen nicht, als sie ausgerechnet Leo in der ersten Klasse findet. Doch als die beiden feststellen, dass sie ganz ungezwungen miteinander umgehen können, wollen sie die Freude darüber gebührend feiern - auf der Flugzeug-Toilette ... Indes versucht Jack, Karen davon zu überzeugen, dass sie Rosario wieder einstellt. Allerdings müssen sie dazu erst das neue Dienstmädchen aus dem Weg schaffen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Shelley Morrison (Rosario Salazar) Harry Connick jr. (Leo Markus) Millicent Martin (Leni) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Tracy Poust, Jon Kinnally Kamera: Gary Howard Baum Musik: Paul Buckley, Jonathan Wolff