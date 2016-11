SAT.1 Emotions 11:50 bis 12:35 Krimiserie The Forgotten - Die Wahrheit stirbt nie Ein ungekrönter Held USA 2009 2016-11-27 01:05 16:9 HDTV Merken Die Leiche eines Mannes wird unter Müllsäcken gefunden. Als die Polizei nicht mehr weiter weiß, tritt Alex' Team in Aktion. Dieses findet heraus, dass der Tote ein ehemaliger Footballspieler war und als Co-Trainer eines Footballteams einer Schule gearbeitet hat. Er verlangte immer vollen Einsatz von seinen Spielern, war aber allseits beliebt. Als er seinen besten Spieler auf die Bank verbannte, weil dieser bei einer Prüfung betrügen wollte, machte er sich jedoch Feinde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Alex Donovan) Michelle Borth (Candace Butler) Anthony Carrigan (Tyler Davies) Bob Stephenson (Walter Bailey) Rochelle Aytes (Grace Russell) Jarrod Bunch (Coach Tom Bryant / John Doe) Michael Reilly Burke (Coach Flynn) Originaltitel: The Forgotten Regie: Holly Dale Drehbuch: Mark Friedman, Seamus Kevin Fahey, David Slack Kamera: Robert Gantz Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12