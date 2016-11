SAT.1 Emotions 08:45 bis 09:35 Krimiserie Der letzte Bulle Feuer und Flamme D 2013 16:9 HDTV Merken Ausgerechnet an Micks Karre macht sich ein lang gesuchter Serienbrandstifter zu schaffen. Der Täter entpuppt sich als minderjähriges Mädchen: Julia Brinkmann. Für Zündeleien sind Mick und Andreas nicht zuständig - bis sie in einem ausgebrannten Autowrack auf eine Leiche stoßen. Es handelt sich um Greta Gerlach, die Ex-Frau eines Baulöwen, auf dessen Hochzeit Greta ordentlich Schampus getankt und dann ein Nickerchen in ihrem geparkten Wagen gemacht hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Tatjana Clasing (Uschi) Robert Lohr (Roland Meisner) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Emilia Schüle (Julia Brinkmann) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Peter Stauch Drehbuch: Christian Heider Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm