sixx 20:15 bis 22:30 Drama Tage am Strand AUS, F 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Naomi Watts und Robin Wright in einem australischen Liebesdrama. Die Mütter Lil und Roz lassen sich im sonnigen Australien auf pikante Affären ein. Die besten Freundinnen leben an der australischen Ostküste am Strand in nebeneinanderliegenden Häusern. Durch unterschiedliche Wendungen des Schicksals stehen beide Frauen plötzlich ohne Mann da, nur ihre Söhne sind ihnen geblieben. Schließlich beginnen die Frauen mit dem Sohn der jeweils anderen eine Beziehung ... Packende Verfilmung von Doris Lessings Erzählung "Die Großmütter". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Watts (Lil) Robin Wright (Roz) Xavier Samuel (Ian) James Frecheville (Tom) Ben Mendelsohn (Harold) Jessica Tovey (Mary) Sophie Lowe (Hannah) Originaltitel: Perfect Mothers Regie: Anne Fontaine Drehbuch: Anne Fontaine Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Christopher Gordon Altersempfehlung: ab 12

