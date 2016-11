sixx 11:25 bis 12:25 Dokusoap Der Hundeflüsterer 007 - Mit der Lizenz zum Schnüffeln USA 2008 16:9 HDTV Merken Der schwer traumatisierte Spezialagent Gavin war einst ein echter 007 unter den Hunden. Als Sprengstoffhund bei der US-Bundespolizeibehörde war der Labrador bei Sportveranstaltungen und sogar in Kriegsgebieten im Einsatz, um Bomben und Sprengfallen ausfindig zu machen. Doch seine unerbittlich erbrachte Leistung hat ihre Spuren bei Gavin hinterlassen. Laute Geräusche versetzen ihn in Angstzustände. Kann Cesar Millan aus ihm wieder einen glücklichen Vierbeiner machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer