DMAX 22:15 bis 23:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas In der Waschmaschine USA 2015 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Bill Wichrowski (Himself - Captain: Cape Caution) Jake Anderson (Himself - Captain: Saga) Nick Tokman (Himself - Deckhand: Saga) Amy Majors (Herself - Greenhorn: Wizard) Robbie Schlosstein (Himself - Deckhand: Wizard) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12

