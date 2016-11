MDR 11:40 bis 12:45 Märchenfilm Sechse kommen durch die Welt DDR 1972 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Schlacht ist verloren und der König des Landes Malabunt entläßt seine Soldaten mit einem kärglichen Wegegeld. Nur einer der Betrogenen protestiert und prophezeit dem Herrscher, daß er eines Tages noch alle Schätze des Landes herausgeben müsse. Solche Aufmüpfigkeit zieht folglich den Kerker nach sich, aber dort findet der Soldat bereits den ersten Verbündeten für seine Vergeltung: Den Starken. Der sprengt mit einem Niesen die Gefängnistür und zusammen machen sie sich auf den Weg. Unterwegs schließen sich ihnen vier Gefährten mit wundersamen Fähigkeiten an: der schnellste Läufer, der Musiker, dessen Fidel jeden tanzen läßt, der Jäger mit dem Auge eines Adlers und das Mädchen Schiefhütchen, das Frost machen kann. Gemeinsam stellen sie sich nun dem Wettstreit mit der Prinzessin und im letzten Moment vermag der schläfrige Schnellläufer den Kampf für die Freunde zu entscheiden. Die geschlagene Königstochter lockt sie jedoch heimtückisch in eine Falle und nur Schiefhütchens Frost verhindert das Schlimmste. Nachdem die sechs Helden auch die letzte Attacke ihrer Widersacher abgewehrt haben, ziehen sie mit sämtlichen Schätzen des Landes davon, um sie ans Volk zu verteilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ji?í Menzel (Soldat) Günter Schubert (Starker) Friedo Solter (Läufer) Olga Strub (Schiefhütchen) Christian Grashof (Fiedler) Jürgen Gosch (Jäger) Margit Bendokat (Prinzessin) Originaltitel: Sechse kommen durch die Welt Regie: Rainer Simon Drehbuch: Manfred Freitag, Rainer Simon, Joachim Nestler Kamera: Roland Gräf Musik: Peter Rabenalt Altersempfehlung: ab 6