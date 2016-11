MDR 08:30 bis 09:00 Magazin MDR Garten Weihnachtsgeschenke für Hobby- und andere Gärtner Weihnachtsgeschenke für Hobby- und andere Gärtner D 2016 2016-12-03 12:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Weihnachtsgeschenke für Hobby- und andere Gärtner stellt MDR GARTEN-Moderatorin Diana Fritsche-Grimmig in der aktuellen Sendung vor: z.B. gibt es besondere Werkzeuge fürs Terrassen- und Balkongärtnern, oder Ananas, Kiwi und Melone als Sitzkissen. Weihnachtskerzen als Klassiker gehören natürlich auch dazu. Die Moderatorin gibt Tipps, wie sich Gärtnerinnen für den Garten besonders "aufhübschen" können, was man beispielsweise mit einem "Japanischen Pflanzmesser" anstellen kann und dass Pflanztaschen aus recyceltem Teppichboden richtig tolle Pflanzgefäße sind. Der MDR Garten, diesmal als Weihnachtsgeschenkegarten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Diana Fritsche-Grimmig Originaltitel: MDR Garten