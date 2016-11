MDR 05:55 bis 07:25 Abenteuerfilm Der Henker von Venedig I 1963 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Sandrigo Bembo, Ziehsohn des Dogen von Venedig, wird am Tag seiner Hochzeit mit der schönen Leonora des Verrats bezichtigt und in den Kerker geworfen. Dahinter steckt der niederträchtige Großinquisitor Rodrigo Zeno, der Leonora ebenfalls liebt und darüber hinaus die Macht in Venedig an sich reißen will. Ruchlos nutzt er dabei den Hass des Henkers von Venedig auf den Dogen und dessen Sohn aus. Sandrigo schwebt bald in höchster Gefahr. 1645: Endlich ist der Tag gekommen, an dem Sandrigo (Lex Barker), der ebenso charismatische wie fechtgewandte Sohn des Dogen der Republik Venedig, Giovanni Bembo (Feodor Chaliapin jr.), und seine schöne Leonora (Alessandra Panaro) heiraten wollen. Doch der Hochzeitstag steht unter keinem guten Stern. Erst erfährt der Bräutigam von seinem Vater, dass die auf seine Brust tätowierte Madonna auf seine oskokische Herkunft hinweist und er als vierjähriges Kind, das den Angriff der Venezianer auf ein oskokisches Piratenschiff überlebte, von Bembo adoptiert wurde. Dann wird Sandrigo vor dem Traualtar abgeführt, noch bevor er Leonora das Ja-Wort geben kann. Rodrigo Zeno (Guy Madison), der Großinquisitor der Republik, hat die Haft im Namen des Zehnerrates angeordnet. Er beschuldigt Sandrigo des Verrats, weil er am Vortag auf der Insel Giudecca gesehen wurde, wo er mit Guarnieri (Mario Petri), dem Anführer der oskokischen Piraten, gesprochen und sich mit ihm gegen Venedig verschworen habe. Zeno weiß aber auch, was keiner in Venedig ahnt: Guarnieri ist der Henker von Venedig und er hasst den Dogen, weil der für den Tod seines Sohnes verantwortlich ist - und dieser Sohn ist tragischerweise Sandrigo, was wiederum Guarnieri nicht weiß. Zeno seinerseits will Sandrigo vernichten, weil er Leonora zur Frau und die Macht in Venedig an sich reißen will. So schafft er es mit seinen infamen Lügen, Sandrigo vom Zehnerrat zum Tode verurteilen zu lassen. Doch die einfachen Leute von Giudecca, die in Sandrigo ihren Freund und Wohltäter sehen, sind unter der Führung des weisen, blinden Bartolo (Giulio Marchetti) entschlossen, ihn zu befreien. Zeno, der davon durch einen Verräter erfährt, ersinnt einen neuen diabolischen Plan. Er lässt Sandrigo entfliehen, um ihn durch Guarnieri umbringen zu lassen. Es kommt zu einem erbitterten Kampf zwischen den beiden, bei dem Sandrigo schwer verletzt in den Kanal stürzt. Man glaubt ihn tot, aber seine Freunde können ihn retten. Doch wieder wird er verraten. Zusammen mit Leonora soll Sandrigo nun das Schafott besteigen. Sein leiblicher Vater, der Pirat Guarnieri, steht als Henker von Venedig bereit. Ein aufwendig an Originalschauplätzen inszenierter Abenteuerfilm, dessen spannende und unterhaltsame Geschichte mit allerlei finsteren Machenschaften, Verrat, Liebe und Eifersucht angereichert ist. Die Titelrolle spielt Lex Barker, der ebenso charismatische wie gut aussehende Star und Abenteuerheld des europäischen Kinos der 1960er Jahre. Als sein Gegenspieler agiert Guy Madison, dem es gelingt, den Bösewicht besonders hinterhältig darzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lex Barker (Sandrigo Bembo) Guy Madison (Rodrigo Zeno) Alessandra Panaro (Leonora) Mario Petri (Der Henker) Alberto Farnese (Michele Arca) Giulio Marchetti (Bortolo) Feodor Chaliapin jr. (Doge Giovanni Bembo) Originaltitel: Il boia di Venezia Regie: Luigi Capuano Drehbuch: Milton Krims Kamera: Alvaro Mancori Musik: Carlo Rustichelli Altersempfehlung: ab 12

