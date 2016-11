WDR 22:45 bis 00:15 Show Vorhang auf für Millowitsch und Co. - Volkstheater im Fernsehen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Männer in Frauenkleidern, Seitensprünge, uneheliche Kinder, Gaunereien, Hochstapeleien, Wutausbrüche - dem Volkstheater war und ist nichts Menschliches fremd. Hauptsache, es herrscht weitgehend Eintracht und Frieden, bevor der Vorhang jeweils zum letzten Mal fällt. Für die Dynastie der Millowitschs fällt oder öffnet sich der Vorhang seit genau 80 Jahren, seit dem 16. Oktober 1936, an ein und demselben Ort: in der heute als Volksbühne am Rudolfplatz bekannten Spielstätte mitten in Köln. Peter Millowitsch, einst Kinderstar, dann Juniorpartner von Vater Willy und nun schon seit 20 Jahren Theaterdirektor, schreibt hier Schwank für Schwank, Stück für Stück mit an einem der buntesten Kapitel deutscher Theatergeschichte. Ein schöner Anlass für Thorsten Schorn, auf Legendäres und Skurriles zurückzublicken, über Klassiker des Volkstheaters in Köln und andernorts zu sprechen, über Besonderheiten, Neuerungen und Ewiggültiges. Natürlich mit reichlich Anschauungsmaterial, denn Millowitsch & Co. waren schon in der jungen Bundesrepublik Deutschland Publikumslieblinge und Stars des Schwarzweißfernsehens. In der Volksbühne am Rudolfplatz, im Bühnenbild des aktuellen Stücks "Et hätt noch immer jot jejange" stehen Thorsten Schorn ebenso fachkundig wie unterhaltsam zur Seite: Theaterdirektor Peter und seine Schwester, die Schauspielerin Mariele Millowitsch, sodann Hugo Egon Balder, der sich nicht nur in Fernsehstudios, sondern auch auf Kabarett- und Volkstheaterbühnen quasi zu Hause fühlen kann, sowie nicht zuletzt der hauptsächlich im Karneval und 2017 dann auch im Volkstheater auftretende Marc Metzger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thorsten Schorn Gäste: Gäste: Peter Millowitsch, Mariele Millowitsch, Marc Metzger, Hugo Egon Balder Originaltitel: Vorhang auf für Millowitsch und Co.