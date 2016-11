WDR 08:30 bis 09:50 Magazin Westart live Walter Sittler: Hommage an Dieter Hildebrandt / Michael Kessler: Ein Meister der Verwandlung / Greta Taubert: Auf der Suche nach der Zeit / Henrike Klehr: Meisterin der rhythmischen Wortsalven / WDR-Serie Phoenixsee: Zwei (un)gleiche Familien / Hundreds: musikalische Geschwister / Ausstellung "Bling, Bling Baby!": Keine Angst vor Kitsch / Sting: Ein Album voller Rockmusik / Kunst in 60 Minuten: Gereon Krebber / Der Scheck ist da D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Walter Sittler: Hommage an Dieter Hildebrandt / Michael Kessler: Ein Meister der Verwandlung / Greta Taubert: Auf der Suche nach der Zeit / Henrike Klehr: Meisterin der rhythmischen Wortsalven / WDR-Serie Phoenixsee: Zwei (un)gleiche Familien / Hundreds: musikalische Geschwister / Ausstellung "Bling, Bling Baby!": Keine Angst vor Kitsch / Sting: Ein Album voller Rockmusik / Kunst in 60 Minuten: Gereon Krebber / Der Scheck ist da In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Hermanns Gäste: Gäste: Walter Sittler (Schauspieler), Greta Taubert (Autorin), Michael Kessler (Schauspieler), Henrike Klehr (Poetry Slammerin), Gereon Krebber (Künstler), "Hundreds" (Musiker-Duo) Originaltitel: Westart live