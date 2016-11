Das Erste 15:00 bis 16:30 Familienfilm Das Traumhotel - China D, A 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Markus Winter (Christian Kohlund), Chef der Siethoff-Hotelgruppe, hat alle Hände voll zu tun. In seinem Grandhotel in Peking soll er für die Hochzeit der Deutschen Anna Brand (Simone Hanselmann) mit dem chinesischen Arzt David Wang (Bian Yuan) ein traditionell-chinesisches Fest organisieren. Für Winter und sein eingespieltes Team eigentlich ein Kinderspiel - wäre da nicht ein kleines Problem: Anna konnte ihren Vater Karl (Peter Weck) zwar nach Peking einladen - doch von der bevorstehenden Hochzeit ahnt Karl nicht das Geringste. Anna fehlt der Mut, ihrem konservativen Vater von ihrer großen Liebe zu erzählen, da dieser seit dem Tod seiner Frau mehr denn je an seiner einzigen Tochter hängt. Als Karl schließlich durch Zufall von der geplanten Hochzeit erfährt, reagiert er überaus gekränkt. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Sorge, wendet sich auch David von Anna ab, weil er aufgrund ihrer Heimlichkeiten zu zweifeln beginnt. Mit Markus Winters tatkräftiger Unterstützung versucht Karl, das junge Glück zu retten. Daneben arrangiert Winter für die Kunsthistorikerin Loretta (Gaby Dohm) ein Treffen mit dem renommierten Restaurator Thomas Ritter (Christian Wolff). Dieser soll Loretta bei der Restaurierung eines seltenen chinesischen Opfergefäßes helfen. Ritter reagiert zunächst abweisend auf die Anfrage, zumal die Expertin sich weigert, das historisch bedeutsame Kunstwerk einem chinesischen Museum zur Verfügung zu stellen. Ganz allmählich aber gelingt es Loretta, die raue Schale des Eigenbrötlers zu durchbrechen - und schon bald entwickelt sich zwischen den beiden eine scheue Liebe. Unterdessen kümmert sich Markus Winters Tochter Leonie (Miriam Morgenstern) rührend um Lorettas erwachsenen Sohn Fabian (Kristian Kiehling), der seit einem schweren Motorradunfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Die neue Freundschaft bietet Fabian eine willkommene Gelegenheit, endlich der erdrückenden Fürsorge seiner Mutter zu entkommen. Aber nicht nur das: Mit Leonies Hilfe lernt er die spirituelle Seite der chinesischen Kultur kennen - und kann nach einer Reihe eindrucksvoller Erfahrungen endlich neue Hoffnung und neuen Lebensmut fassen. Im zehnten Film der erfolgreichen Fernsehfilmreihe reist Hotelchef Markus Winter in "Das Traumhotel - China". Neben Christian Kohlund glänzen dort Peter Weck, Gaby Dohm, Christian Wolff, Miriam Morgenstern, Simone Hanselmann und Kristian Kiehling in Geschichten von kleinen und großen Dramen, die das Leben so schreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Peter Weck (Karl Brand) Gaby Dohm (Loretta Boehme) Christian Wolff (Thomas Ritter) Simone Hanselmann (Anna Brand) Kristian Kiehling (Fabian Boehme) Miriam Morgenstern (Leonie Winter) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hans Münch, Ulrike Münch Kamera: Peter Zeitlinger Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6