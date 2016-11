Das Erste 13:30 bis 15:00 Familienfilm Das Traumhotel - Karibik D, A 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hotelchef Markus Winter (Christian Kohlund) besucht dieses Mal ein elegantes Ferienresort seiner Hotelgruppe in der Dominikanischen Republik. Kaum angekommen, trifft auch sein Patensohn Sebastian (Bruno Bruni) in der Karibik ein - allerdings nicht, um Urlaub zu machen: Sebastian, der seine Lebensplanung bisher stets den Vorstellungen seines strengen Vaters Dr. Norbert Sellmann (Klaus Wildbolz) untergeordnet hat, will sich fern der Heimat endlich über seinen eigenen Weg klar werden. Markus Winter vermittelt ihm einen Job im Hotel. Dort verliebt sich Sebastian gleich am ersten Abend in die hübsche einheimische Sängerin Maria (Indira Weis). Die beiden verleben romantische Tage miteinander - bis Maria aus Scham über ihre Herkunft Sebastian belügt und dadurch die junge Liebe aufs Spiel setzt. Auch der Hotelgast Ferry (Fritz Wepper) hat mit Herzensangelegenheiten zu kämpfen: Er ist mit seiner jungen Freundin Daniela (Nina Bott) und deren Mutter Gabriele (Uschi Glas) angereist. Gabriele scheint der Beziehung ihrer Tochter zu dem deutlich älteren Mann eher skeptisch gegenüberzustehen. Schon bald aber versteht sie sich blendend mit Ferry, während Daniela immer wieder Ausreden findet, um die zwei auf romantische Ausflüge zu schicken - die junge Frau verfolgt nämlich vor allem einen Plan: Bei ihrer Mutter und Ferry Amor spielen! Martha Seliger (Witta Pohl) hat unterdessen ganz andere Sorgen. Sie verbringt mit ihrer kleinen Enkelin Eva (Ronja Forcher) zum ersten Mal einen Urlaub außerhalb Deutschlands und fühlt sich in dem fremden Land extrem unsicher. Während Markus Winter mit Witz und Charme versucht, der älteren Dame ihre Ängste zu nehmen, freundet Eva sich mit dem einheimischen Jungen Leonel (Luka Kumi) an. Der hilfsbereite, aufgeweckte Bursche macht Eva und ihre Großmutter mit der Kultur und den Menschen des faszinierenden Landes vertraut. Und ganz allmählich findet Martha durchaus Gefallen an der exotischen Umgebung. Als jedoch eines Tages eine große Summe Geld aus ihrer Tasche verschwindet, deutet alles auf Leonel hin. Enkelin Eva kann nicht glauben, dass ihr Freund ein Dieb sein soll. Doch bei dem Versuch, die ganze Sache als kindlichen Fehltritt aufzuklären, geraten sie und Leonel in höchste Gefahr. Der neunte Teil der erfolgreichen Fernsehfilm-Reihe führt den charismatischen Hotelchef Markus Winter in "Das Traumhotel - Karibik". In den Hauptrollen glänzen Christian Kohlund, Witta Pohl, Fritz Wepper und Uschi Glas. Im Anschluss führt Christian Kohlund die Zuschauer ins "Reich der Mitte", in "Das Traumhotel - China". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Uschi Glas (Gabriele) Fritz Wepper (Ferry) Witta Pohl (Martha Seliger) Nina Bott (Daniela) Indira Weis (Maria) Bruno Bruni (Sebastian Sellmann) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Andreas Bradler, Andrea Sixt Kamera: Peter Zeitlinger Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6