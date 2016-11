Das Erste 08:35 bis 09:00 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 163 Goldqueen liebt dich D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken Ramin und Jale werden Zeugen, wie ihre Oma von einer Jugendgang beraubt wird. Die einzige Spur: ein verlorenes Handy. Plötzlich taucht die Diebin im Hauptquartier auf und droht Jale, ihre Haare abzuschneiden, wenn Ramin nicht sofort ihr Handy herausrückt. Till und Stella retten ihre Freundin. Die Pfefferkörner erfahren, dass die Gang anonym operiert. Sie kennen ihre Anführerin "Goldqueen" nur übers Internet und sind ihr trotzdem so ergeben, dass sie in ihrem Auftrag alte Leute ausrauben, um das nächste Level zu erreichen. Ein fieses Spiel, das keines ist. Merken sie nicht, dass sie nur benutzt werden? Wer ist "Goldqueen"? Die Pfefferkörner ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jann Piet (Ramin Dschami) Otto von Grevenmoor (Till Petersen) Zoe Malia Moon (Stella Friese) Sina Michel (Pinja Friese) Ava Sophie Richter (Jale Dschami) Lilay Huser (Mamabosorg) Antonia Büchel (Sara) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Franziska Hörisch Drehbuch: Anja Jabs Kamera: Marius von Felbert