Das Erste 05:55 bis 06:20 Magazin Wissen macht Ah! Schwans Heimat (1) D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Heute überschlagen sich Shary, Ralph und die Ereignisse: Auf dem Weg ins "Wissen macht Ah!"- Studio verwandelt sich Ralph unerwartet in einen Werwolf und wird prompt mit der Pudelmischung Lady verwechselt. Er landet in der Rettungs-Show für Tierheimtiere "Tiere suchen ein Zuhause" und bekommt ein neues Herrchen. Dann landen Ralph und Shary auch noch im Mund ihres Praktikanten Dieter. Nur Ralph kann sich befreien und holt als "Superwolf" zum Rettungsschlag für seine Kollegin aus! Eine wilde Jagd durch das Abwassersystem beginnt. Gerade rechtzeitig zur neuen Sendung erreichen Shary und Ralph das Studio und versorgen ihre automatische Chefin mit frischen Batterien ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Shary Reeves , Ralph Caspers Originaltitel: Wissen macht Ah!

