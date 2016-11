Disney Channel 23:55 bis 00:25 Comedyserie Golden Girls Verführung bei Vollmond (2/2) USA 1992 HDTV Merken Auf der Party gibt es einige Überraschungen: Dorothy und Miles versinken in einen leidenschaftlichen Kuss, und Blanche findet ihren Traummann - nur um wenig später festzustellen, dass er ein landesweit gesuchter Räuber ist. Nachdem Miles und Rose auf der Party ihre Verlobung bekanntgegeben haben, wird Sophia Zeuge, wie sich Dorothy und Miles im Mondscheinlicht leidenschaftlich küssen. Da ihre dritte Aufgabe lautet, einen Betrug aufzudecken, ist sie fest entschlossen, Rose von diesem Ausrutscher zu erzählen. Auf der Party gibt es einige Überraschungen: Dorothy und Miles versinken in einen leidenschaftlichen Kuss, und Blanche findet ihren Traummann - nur um wenig später festzustellen, dass er ein landesweit gesuchter Räuber ist. Nachdem Miles und Rose auf der Party ihre Verlobung bekanntgegeben haben, wird Sophia Zeuge, wie sich Dorothy und Miles im Mondscheinlicht leidenschaftlich küssen. Da ihre dritte Aufgabe lautet, einen Betrug aufzudecken, ist sie fest entschlossen, Rose von diesem Ausrutscher zu erzählen. Aber das ist gar nicht so einfach. Blanche hat auf der Party den attraktiven Derek kennengelernt, von dem sie sich sehr angezogen fühlt. Als sie wenig später feststellt, dass ihre wertvolle Halskette verschwunden ist, muss sie sich der Tatsache stellen, dass ihr Traummann ein lumpiger Dieb ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Estelle Getty (Sophia Petrillo) Rue McClanahan (Blanche Devereaux) Herbert Edelman (Stan Zbornak) Betty White (Rose Nylund) Bea Arthur (Dorothy Petrillo Zbornak) Originaltitel: The Golden Girls