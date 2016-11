Disney Channel 20:15 bis 21:00 Serien Gilmore Girls Tierisch traurig USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Als einer von Michels geliebten Chow-Chows in den Hundehimmel abberufen wird, organisiert Lorelai eine Trauerfeier. Vielleicht sollte sie gleich eine weitere Trauerfeier organisieren - für ihre Ehe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Lorelai "Rory" Leigh Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Jennie Snyder Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips

