Disney Channel 08:55 bis 09:25 Trickserie Die Garde der Löwen Makuu, der neue Anführer USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Makuu, ein bösartiges Krokodil, bedroht den Frieden im geweihten Land. Doch erst als Makuu den Kampf um die Herrschaft, Mashindano genannt, gewinnt, gerät Kion in Handlungszwang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lion Guard Regie: Howy Parkins, Christian Larocque Drehbuch: Ford Riley Musik: Christopher Willis