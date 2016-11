ZDF 05:15 bis 06:00 Familienserie Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen Folge: 43 Zerbrechliches Glück D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Tims bester Freund Yannick lebt seit Jahren bei einer liebevollen Pflegefamilie. Nun soll er zur scheinbar rehabilitierten Mutter zurück. Andreas vermittelt im Kampf der Mütter. Er hat dabei vor allem das Wohl des Kindes im Blick. Astrid und Philip blenden vor lauter Glück alles um sich herum aus und verbringen eine romantische Nacht. Doch Astrids Ehemann wird misstrauisch. Von Neuem quält sie sich, um die richtige Entscheidung zu treffen und wendet sich vertrauensvoll an ihren Pfarrer. Willi tut sich mit der Wahrheit ebenfalls schwer, nachdem er an Wenksterns Wagen einen Kratzer verursacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Böer (Andreas Tabarius) Cordelia Wege (Marie Büchner) Lukas Karlsch (Thomas Tabarius) Tom Hoßbach (Johannes Tabarius) Carlo Bohnenkamp (Tim Büchner) Johanna Hens (Leonie Büchner) Carin C. Tietze (Astrid Kurland) Originaltitel: Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen Regie: Oliver Muth Drehbuch: Marina Mehlinger Kamera: Theo Müller Musik: Andreas Weidinger