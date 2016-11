ZDF neo 02:45 bis 03:25 Krimiserie Der letzte Zeuge Die Kugel im Lauf der Dinge D 2003 Stereo 16:9 Merken Staatsanwalt Christian Ohser will unbedingt mit Dr. Robert Kolmaar wegen einer DNA-Analyse reden. Doch Kolmaar muss mit ansehen, wie Ohser kurz vorher einen tödlichen Unfall erleidet. Die Obduktion ergibt, dass Ohser sich kurz vor dem Unfall vorgebeugt hatte, so dass der ausgelöste Airbag ihm das Genick brach. Kurz darauf findet Joe Hoffer seinen alten Kollegen Walter Mickin tot auf. Beide Tode haben etwas mit einem früheren Fall zu tun. Dr. Robert Kolmaar und seine Kollegin Dr. Leilah Berg stellen beim toten Walter Mickin Selbstmord fest. Daran will Joe nicht glauben. Schließlich wollte der ehemalige Kommissar ihn ausdrücklich sprechen. Leilah Berg ist sauer auf ihren Kollegen Kolmaar. Die Analyse, wegen der Staatsanwalt Ohser sich mit ihm treffen wollte, war von ihr. Kolmaar hat nicht einmal daran gedacht, sie wenigstens darüber zu informieren, dass er sie weitergegeben hatte. Die DNA-Bestimmung erweist sich allerdings sehr bald als Bindeglied zwischen den beiden Toten. Dabei ging es um einen Fall, der Jahre zurückliegt, in dem unter anderen auch Kommissar Mickin ermittelt hatte. Leilah Bergs Analyse spricht dafür, dass eines der damaligen Opfer offenbar doch nicht von dem damals verurteilten Terroristen ermordet wurde. Davon zumindest geht Staatsanwalt Dr. Stich aus - bis auch er unter mysteriösen Umständen in seinem Wagen verunglückt. Aufregungen ganz anderer Art erlebt Robert Kolmaar, als ein gewisser Mense Peiper an der Seite seiner Tochter Anna auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Mühe (Dr. Robert Kolmaar) Jörg Gudzuhn (Joe Hoffer) Julia Jäger (Dr. Leilah Berg) Markus Majowski (Max Kolditz) Theresa Scholze (Anna Kolmaar) Gunter Schoß (Dr. Maximilian Stich) Nicole Heesters (Dr. Catharina Lemmen) Originaltitel: Der letzte Zeuge Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Pascal Mundt Musik: Günther Fischer