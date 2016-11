ZDF neo 20:15 bis 21:40 Krimi Bella Block Das Schweigen der Kommissarin (1) D 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während eines Kurzurlaubs an der Ostsee mit ihrem Lebensgefährten Simon Abendroth erfährt Bella Block, dass in Hamburg eine junge Frau, Nicolette Richter, ermordet wurde. Sie bricht sofort ihren Urlaub ab und übernimmt die Ermittlungen. Die junge Mutter wurde nach einer Junggesellinnen-Party in ihrer Wohnung umgebracht. Von ihrem Freund Oliver Beck und der gemeinsamen kleinen Tochter fehlt jede Spur. Bella löst eine Fahndung aus. Mark Haber, der neue Dienststellenleiter der Hamburger Mordkommission, wundert sich über Bellas forschen Einsatz und bittet die Hauptkommissarin zu einem Termin beim Polizeipsychologen. Aber Bella will einfach weiter ihre Arbeit machen. Was geschah wirklich in der Mordnacht? Ist eine fehlgeleitete SMS der Auslöser für den Mord? Ist Oliver Beck der Täter? Vieles spricht für eine Beziehungstat im Affekt. Bella und ihr Kollege Martensen suchen den Zeugen Tim Dabelstein auf. Der Journalist hatte die Tote am frühen Morgen entdeckt und sofort die Polizei informiert. Eigentlich wollte er im Rahmen einer Langzeitstudie über sozial benachteiligte Kinder Nicolettes Freund für ein Interview besuchen, fand aber stattdessen das Mordopfer. Wo sich der Flüchtige aufhalten könnte, weiß der Journalist nicht. Bella und ein Polizeiaufgebot finden den Tatverdächtigen zusammen mit dem Baby in einer Hütte im Wald. In der ersten Vernehmung gesteht Oliver Beck, dass er Nicolette geschlagen hat. Sie sei gestürzt und er in Panik mit dem Kind abgehauen. Aber er habe seine Freundin nicht umgebracht. Bella weiß nicht, was sie von Becks Aussage halten soll. Während ihre Kollegen von einem dringenden Tatverdacht ausgehen, bleiben Bella Zweifel. Verlässt sie diesmal ihre Intuition? Was ist mit ihrer Beziehung zu Simon? Will er eigene Wege gehen - ohne sie? Parallel findet ein Prozess gegen einen mehrfachen Mörder statt, bei dem Bella mit ihren Ermittlungsergebnissen dazu beiträgt, dass der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Am Tag der Urteilsverkündung geschieht das Unfassbare: Die Ehefrau des Verurteilten rennt im Gerichtsgebäude auf Bella zu und sticht sie mit einem Messer nieder. Bella stürzt die Treppe hinab und bleibt schwer verletzt liegen. Simon bricht seine Vorbereitungen für einen großen Segeltörn sofort ab, um Bella im Krankenhaus beizustehen. Wird Bella durchkommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Hoger (Bella Block) Rudolf Kowalski (Simon Abendroth) Devid Striesow (Jan Martensen) Hansjürgen Hürrig (Dr. Mehlhorn) Samuel Finzi (Dr. Sömms) Max Hopp (Thorsten Müller) Jörg Hartmann (Mark Haber) Originaltitel: Bella Block Regie: Markus Imboden Drehbuch: Beate Langmaack, Katrin Bühlig Kamera: Peter von Haller Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12

