ZDF neo 17:30 bis 18:10 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 4 Der Weltreisende D 1985 Merken "Weltreisender" Arthur Wilkens, eine Mischung aus Landstreicher und fahrendem Gesellen, wird mit einem Knöchelbruch in die Schwarzwaldklinik eingeliefert. Da für den "Nicht-Sesshaften" keine Krankenkasse zuständig ist, legt Professor Brinkmann das Geld für die Kosten aus. Wilkens soll dafür bei ihm im Garten arbeiten. Aber Arthur hält nicht lange durch. Als ihn wieder das Fernweh packt, sind alle guten Vorsätze dahin. Der 80-jährige Alois Bischle, ein Zimmergenosse von Arthur Wilkens, wird auf Betreiben seines Sohnes in eine moderne Großklinik nach Frankfurt verlegt. Dort soll er angeblich schneller geheilt werden. Doch Alois Bischle lässt nicht über sich verfügen: Bei Nacht und Nebel, nur mit Schlafanzug und Mantel bekleidet, macht er sich auf eine mühsame und gefährliche Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Schwester Christa) Sascha Hehn (Dr. Udo Brinkmann) Karin Hardt (Käti) Heidelinde Weis (Dr. Elena Bach) Karl Walter Diess (Dr. Schäfer) Franz Rudnick (Dr. Wolter) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Manfred Ensinger Musik: Hans Hammerschmid