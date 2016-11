ZDF 22:00 bis 23:25 Krimi Modus - Der Mörder in uns S, DK, N, D, IRL 2016 Nach dem Roman von Anne Holt 2016-11-27 00:45 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Psychologin Johanne Vik und der Kommissar Ingvar Nyman sind einem Serienkiller auf der Spur. Sie ahnen nicht, wie nah ihnen der unheimliche Mann schon gekommen ist. Bei der Jagd auf den Mörder lernen sich die Psychologin Johanne und der Polizist Ingvar besser kennen. Während sie noch nach Motiven für die Morde suchen, bedroht der Mann Johannes Tochter Stina erneut. Dass Elisabeth Lindgren, die Bischöfin von Uppsala, auf offener Straße niedergestochen wird, ist ein Schock für ganz Schweden. Ein Motiv für die schreckliche Tat scheint undenkbar. Nur Elisabeths Witwer Eric (Krister Henriksson) weiß um ein Familiengeheimnis, das er auf keinen Fall preisgeben will - nicht gegenüber dem eigenen Sohn, und schon gar nicht der Polizei. Könnte dieses Geheimnis mit der Ermordung der Bischöfin zusammenhängen? Unterdessen lebt die elfjährige autistische Stina weiter in großer Angst vor dem Mörder Richard Forrester (Marek Oravec). Sie wurde zufällig Zeugin seines ersten Mordes an einer prominenten TV-Köchin. Ihre Beobachtungen verstören das Mädchen so sehr, dass es nicht einmal seine Mutter Johanne (Melinda Kinnaman) an sich heranlässt. Ein dritter Mord, dem der junge Künstler Niclas Rosén zum Opfer fällt, bringt Johanne auf eine heiße Spur: Sie hält es nicht für ausgeschlossen, dass als Hintergrund aller Morde der Hass auf Homosexuelle steht. Anne Holt ist zahlreichen Krimifans weltweit als norwegische Bestseller-Autorin bekannt. Nach ihren Romanvorlagen und Figuren entstand die vierteilige Serie "Modus - Der Mörder in uns" als deutsch-schwedische Koproduktion. In den Hauptrollen spielen Melinda Kinnaman als Psychologin Johanne Vik und Henrik Norlén als Kommissar Ingvar Nyman. Norlén ist den ZDF-Zuschauern bereits bekannt aus verschiedenen skandinavischen Krimiserien wie "GSI - Spezialeinheit Göteborg", "Arne Dahl" und "Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka". Für die Drehbücher konnte das erfolgreiche dänische Autoren-Duo und Ehepaar Mai Brostrøm und Peter Thorsboe gewonnen werden, das bereits für zahlreiche internationale Serienhits verantwortlich zeichnet, darunter "The Team", "Protectors - Auf Leben und Tod", "Unit One - Die Spezialisten" und "Der Adler". Der Serientitel "Modus" leitet sich ab vom kriminalistischen Fachbegriff Modus Operandi, der die Verhaltensweisen eines Täters bezeichnet. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melinda Kinnaman (Johanne Vik) Henrik Norlén (Ingvar Nyman) Marek Oravec (Richard Forrester) Simon J. Berger (Isak Aronson) Esmeralda Struwe (Stina Vik) Lily Wahlsteen (Linnea Vik) Krister Henriksson (Erik Lindgren) Originaltitel: Modus Regie: Lisa Siwe Drehbuch: Peter Thorsboe, Mai Brostrøm Kamera: Linda Wassberg Musik: Jacob Groth

