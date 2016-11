ZDF 10:40 bis 12:45 Show ZDF-Fernsehgarten on tour Andrea Kiewel präsentiert die Adventsausgabe live aus Garmisch-Partenkirchen D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Garmisch-Partenkirchen liegt am Fuß der Zugspitze und in direkter Nachbarschaft zu Tirol. Andrea Kiewel hat damit einen der wichtigsten Wintersportorte Deutschlands für ihre Show gewählt. Die Gäste sind: Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Nick Howard, Hansi Hinterseer, Glasperlenspiel, Stanfour und viele andere. Auch auf dem Mohrenplatz in Garmisch geht es sportlich zu. Umgeben von weihnachtlichen Hütten, gibt es hier eine große Eisfläche für allerlei Aktionen. Neben dem Schlittschuhlaufen haben auch Eisstockschießen und Curling eine lange Tradition im alpenländischen Raum. Noch sind ein paar Tage Zeit, bis das erste Türchen am Adventskalender geöffnet wird. Armin Roßmeier zeigt, wie man seinen eigenen Kalender in wenigen Schritten selbst herstellen kann. Außerdem werden kulinarische Schmankerln und bayerische Leckerbissen von einem bekannten TV-Koch präsentiert. In kurzen Filmen werden ganz besondere Orte und Menschen sowie die schönen Landschaften rund um Garmisch-Partenkirchen porträtiert. Zwei weitere Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus Garmisch-Partenkirchen werden am zweiten und vierten Adventssonntag ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Kiewel Gäste: Gäste: Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Nick Howard, Hansi Hinterseer, Glasperlenspiel, Stanfour Originaltitel: ZDF-Fernsehgarten on tour Regie: Thomas Raab