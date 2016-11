NDR 23:35 bis 00:05 Dokumentation Sportclub Story - Joachim Streich Der "Gerd Müller des Ostens" D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Der Fußballer Joachim Streich war Rekordspieler und Rekordtorschütze in der DDR. Wegen seines legendären Torriechers wird er auch der "Gerd Müller des Ostens" genannt. Wirklichen Profit konnte Joachim Streich trotz seiner zahlreichen Tore nicht aus seiner Karriere ziehen, vielleicht auch deswegen, weil ausgerechnet der berühmteste Treffer in der DDR-Geschichte von einem anderen erzielt wurde. Trotzdem kann Streich eine überaus erfolgreiche Karriere aufweisen: Der ehemalige Stürmer beim FC Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg ist 102-maliger Nationalspieler, hat an Weltmeisterschaften teilgenommen, war Olympiamedaillengewinner, zwei Mal Fußballer des Jahres und drei Mal Pokalsieger. Dabei war der 1,73 Meter große Torjäger alles andere als ein sozialistischer Vorzeigeathlet, vielmehr polarisierte er wie kaum ein anderer Fans, Journalisten und Funktionäre. Lange Haare, eine Vorliebe für Zigaretten und eine angeblich mangelhafte Einstellung, Joachim Streich wurde während seiner Karriere immer wieder heftig kritisiert. Jahrelang nahm der gebürtige Wismaraner die Kritik klaglos hin, bis ihm in einem Interview der Geduldsfaden riss. Zur damaligen Zeit ein Eklat! Seine Karriere verlief ganz anders als geplant. Erst delegierten ihn die Fußballfunktionäre der DDR nach Magdeburg, dann machten sie ihn über Nacht zum Trainer. Aber weder als erster Osttrainer im Westen, noch als Trainer im Osten wurde Joachim Streich wirklich glücklich. Deshalb führte er bis zur Rente lieber ein ganz normales Leben als Verkäufer in einem Sportartikelfachgeschäft. Für "Sportclub Story" begibt sich Joachim Streich noch einmal auf die Suche nach Andenken an seine großartige Karriere. Gar nicht so einfach, denn die meisten Erinnerungsstücke hat er weggegeben, nur die wichtigsten Dinge liegen noch irgendwo auf seinem Dachboden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sportclub Story Regie: Florian Fehrenbach