Eine lange Geschichte kommt zu einem glücklichen Ende: Von außen prägt die Elbphilharmonie die Hamburger Stadtkulisse im Hafen ja schon lange, aber seit November dürfen Hamburger und Touristen auch endlich in den Jahrhundertbau hinein, zumindest auf die Plaza und in den Gastronomiebereich. "Rund um den Michel" nimmt das zum Anlass, sich in dem Ausnahmegebäude gründlich umzuschauen, auch dort, wo der normale Besucher (noch) nicht hin darf. Erzählt und gezeigt wird, wie das NDR Elbphilharmonie Orchester mit allen Instrumenten umzieht, die Nacht der ersten Bewohnerin des neuen Luxushotels in einer Suite und wie es in der Schaltzentrale des Gebäudes aussieht. "Rund um den Michel" erkundet die Plaza in 37 Meter Höhe mit zwei Menschen, die den Bau der Elbphilharmonie lange begleitet haben. So war die häufigste Frage an Barkassenkapitän Marcel Mielke bis vor Kurzem: Wo geht es zum "König der Löwen"? Das ist seit ein paar Wochen anders. Das Highlight der einstündigen Hafenrundfahrt ist jetzt die Elbphilharmonie. Seit sechs Jahren fährt Marcel Mielke fast täglich einmal um sie herum. Und während die Kapitäne den teuren Bau lange mit viel Spott betrachtet haben, weicht dieser jetzt, wo die Elbphilharmonie fertig ist, einem gewissen Stolz. Schließlich erleben sie täglich Touristen, die uneingeschränkt begeistert sind. Die Elbphilharmonie hat Barkassenkapitän Mielke auch sogar schon privat Glück gebracht. Moderation: Susann Atwell Originaltitel: Rund um den Michel