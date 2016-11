Phoenix 22:30 bis 23:15 Dokumentation Die Brücke der kleinen Wunder - Ein Jahr Alltag in Nairobi D 2016 2016-12-02 19:15 Merken Kangemi ist ein Armenviertel am Rande von Nairobi. Eine Art Autobahnbrücke verbindet es mit einem der wohlhabendsten Viertel der kenianischen Hauptstadt. Wie leben die Menschen hier im Slum, bei Regen, schlechten Straßen, ohne Strom und Wasser - und immer vor Augen, wie es auf "der anderen Seite", bei den Reichen aussieht? ARD-Korrespondentin Sabine Bohland aus dem Studio Nairobi verfolgt ein Jahr lang den Alltag rund um die Brücke in Kangemi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Brücke der kleinen Wunder - Ein Jahr Alltag in Nairobi

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 363 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 173 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 93 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 58 Min.