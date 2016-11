Phoenix 20:15 bis 21:45 Dokumentation Grenzland - Vom Baltikum zur Akropolis Von Estland bis in den Westen der Ukraine D 2015 2016-11-28 07:30 Merken Der alte Traum von einem geeinten Europa sollte ein gutes Stück mehr Wirklichkeit werden, als zehn Staaten Ost- und Südosteuropas 2004 in die Europäische Union aufgenommen wurden. Die Teilung Europas schien einmal mehr überwunden. Wie sieht heute, elf Jahre später, die Realität aus? Von Narva in Estland bis nach Athen in Griechenland, vom Baltikum bis zur Akropolis: Ein Filmteam des rbb hat sich auf die Reise gemacht zu Menschen diesseits und jenseits der Außengrenze der Europäischen Union. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grenzland - Vom Baltikum zur Akropolis

