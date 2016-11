ZDFinfo 23:15 bis 23:55 Dokumentation Rivalen: Boeing und Airbus F 2016 Stereo 16:9 Merken Wer hat am Himmel die Nase vorn, Boeing oder Airbus? Es ist ein Duell, das über den Kampf um die Marktführung hinausgeht. Ein Blick hinter die Kulissen eines transatlantischen Handelskrieges. 1968 wurde in den USA das damals weltgrößte Passagierflugzeug präsentiert: Die Boeing 747 fuhr satte Gewinne ein. Die europäischen Flugzeugbauer hatten das Nachsehen. 1969 startete jedoch ein Projekt, bei dem der größte Konkurrent entstehen sollte: der Airbus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Duels

