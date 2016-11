TNT-Serie 23:25 bis 00:10 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 76 Cicero USA 2013 16:9 Merken Spencer und Emily wollen ein College in der Nähe besuchen, doch während Spencers Genaueres über die Verbindung zwischen Ali und der Schule herausfinden möchte, macht sich Emily Sorgen um die Zeit nach dem Schulabschluss. Aria und ihr Bruder Mike sind sich nicht einig, was das beste für ihre Eltern ist, nachdem "A" erneut zugeschlagen hat. Und Hanna macht eine weitere schreckliche Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Mick Garris Drehbuch: Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby