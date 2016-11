TNT-Serie 21:00 bis 21:50 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 77 Die Waffen einer Frau USA 2013 16:9 Merken Hannas Versuch, ihre Mutter zu schützen, bringt sie gegenüber der Polizei und ihren Eltern in einige Erklärungsnöte. Emily möchte Hanna helfen, doch das ruft unverzüglich "A" auf den Plan. Shana taucht indes immer wieder an den unmöglichsten Orten auf und Spencer und Toby geraten durch ihre Ermittlungen nach Ravenswood - ein Ort, der so ganz anders ist als alles, was sie bislang gesehen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Lijah J. Barasz Kamera: Larry Reibman Musik: David Frederick, Michael Suby