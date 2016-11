TNT-Serie 17:55 bis 18:45 Krimiserie Motive Indexfall CDN 2016 Merken Das Opfer: Chris Mancuso, ein Umweltberater. Der Mörder: Logan Tenwick, ein Wissenschaftler einer Pharmafirma, bei der Chris als externer Berater gearbeitet hat. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen Angie und ihr Team den Mörder fassen, denn der verteilt unwissentlich einen tödlichen Krankheitserreger in der Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Lehman (Detective Angie Flynn) Louis Ferreira (Sergeant Oscar Vega) Brendan Penny (Detective Brian Lucas) Lauren Holly (Dr. Betty Rogers) Karen Leblanc (Detective Paula Mazur) Chad Krowchuk (Logan Tenwick) Luke Camilleri (Chris Mancuso) Originaltitel: Motive Regie: Charles Martin Smith Drehbuch: Matt MacLennan Musik: Shawn Pierce