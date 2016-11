TNT-Serie 14:50 bis 15:35 Krimiserie Cold Case Plan B USA 2006 16:9 Merken Lilly Rush wird auf einen Fall aus dem Jahre 2003 aufmerksam. Damals wurde der Autist Brent wohl Zeuge, wie seine Eltern ermordet wurden. Warum aber lügt seine Schwester und behauptet, Brent sei während der Tatzeit bei ihr gewesen? Durch Brents fotografisches Gedächtnis und seine Unfähigkeit zu lügen, verfolgt Rush bald eine erste Spur. Doch was ist wahr und was entstammt Brents Fantasie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Brennan Elliott (Ray Williams) Originaltitel: Cold Case Regie: Paris Barclay Drehbuch: Tyler Bensinger Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine