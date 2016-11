TNT-Serie 11:30 bis 12:20 Krimiserie Quincy Tödliches Erbe USA 1979 Merken Der Marinesoldat Casey, Sohn eines legendären Colonels, ertrinkt bei einem Truppenmanöver. Schuld an seinem Tod soll der Ausbilder Sergeant Adams haben, der prompt vor ein Kriegsgericht gestellt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) William Smithers (Marine Col. Hamel) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Tony Mordente Drehbuch: Robert Crais Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton