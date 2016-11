1839 segelt die "Amistad" mit 40 Schwarzen an Bord nach Spanien, als diese meutern und die Besatzung töten. Als die US-Marine sie einige Monate später aufgreift und in die USA bringt, droht den Aufrührern die Todesstrafe, denn dort ist die Sklaverei noch erlaubt. Die Angeklagten müssen ihre gesamte Hoffnung auf ihren Anwalt setzen, den ehemaligen Präsidenten und Gründungsvater John Quincy Adams. In Google-Kalender eintragen