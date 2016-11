Graham Hess entdeckt eines Morgens einen riesigen Kornkreis in seinem Feld. Böser Streich oder rätselhaftes Zeichen? Graham, der mit seinen zwei Kindern und seinem Bruder ein zurückgezogenes Leben führt, fühlt sich immer weiter in die Enge getrieben. Während weltweit immer mehr Kornkreise auftauchen, überschlagen sich auf der Farm die Ereignisse bis die Situation außer Kotrolle zu geraten droht... In Google-Kalender eintragen