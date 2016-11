ARD alpha 22:15 bis 23:00 Porträt Tomi Ungerer - Mein Leben, meine Bücher D 2006 16:9 Merken Kinderfreund und "Porno-Cartoonist", Gesellschaftskritiker und Liederbuchillustrator, Zyniker und Spielzeugsammler - Tomi Ungerer hat viele Gesichter. Rund 150 Bücher hat er im Laufe seiner Karriere vorgelegt, und von Anfang an pendelten seine Themen zwischen Märchenbüchern und Sozialsatire, zwischen Kindheitsidylle, Erotik und Tod. Tomi Ungerer erzählt in dem Porträt von Andreas Ammer, wie Skepsis und Ängste, aber auch Kreativität und Neugier, Liebe und Wut ihn jung gehalten haben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tomi Ungerer - Mein Leben, meine Bücher

