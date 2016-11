ARD alpha 15:00 bis 15:25 Magazin Einfach genial Das Erfindermagazin D 16:9 Live TV Merken Order Cube Kennen Sie das? Sie sitzen im Restaurant und der Kellner hat einfach kein Auge für sie. Genau das hat auch Igor Suslov und Daniel Pasternak aus München geärgert und zu der Erfindung des Order Cube inspiriert. Der Würfel leuchtet, dank LEDs, wie eine Tischkerze und hat Knöpfe auf der Oberseite. Darüber kann der Gast mit dem Kellner kommunizieren. Zum Beispiel machen indem man auf den Bestellknopf drückt. Dann wird der Würfel grün. Im Laufe von zehn Minuten ändert sich das grüne Bestell-Signal zu einem roten Leuchten. So wird dem Personal signalisiert, dass der Gast schon länger auf Bedienung wartet. Wenn der Kellner zum Tisch kommt, kann er das Leuchtsignal per Knopfdruck zurücksetzen. Wenn man bezahlen möchte, drückt man den "Pay"-Knopf. Dann leuchtet der Würfel blau und der Kellner kann gleich die Rechnung an den Tisch bringen. In einer Leipziger Szenekneipe haben wir den Würfel getestet, die Gäste waren sehr angetan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach genial