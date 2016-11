ARD alpha 11:45 bis 12:00 Magazin musica viva - Forum der Gegenwartsmusik Steve Reich: Daniel Variations D 16:9 Merken Seit ihrer Gründung durch den Komponisten Karl Amadeus Hartmann im Jahr 1945 ist die Konzertreihe "musica viva" des Bayerischen Rundfunks eines der weltweit bedeutendsten Foren der Gegenwartsmusik. Der Filmemacher und Komponist Peider A. Defilla dokumentiert seit 2001 für BR-alpha die Konzerte der "musica viva". In den jeweils 15-minütigen Film-Essays wird das breite musikalische Spektrum der "musica viva" abgebildet, das von Uraufführungen bis hin zu historischen Meilensteinen der Moderne reicht. Auf diese Weise ist eine einmalige Fernseh-Enzyklopädie der zeitgenössischen Musik entstanden. Seit ihrer Gründung durch den Komponisten Karl Amadeus Hartmann im Jahr 1945 ist die Konzertreihe "musica viva" des Bayerischen Rundfunks eines der weltweit bedeutendsten Foren der Gegenwartsmusik. Der Filmemacher und Komponist Peider A. Defilla dokumentiert seit 2001 für BR-alpha die Konzerte der "musica viva". In den jeweils 15-minütigen Film-Essays wird das breite musikalische Spektrum der "musica viva" abgebildet, das von Uraufführungen bis hin zu historischen Meilensteinen der Moderne reicht. Auf diese Weise ist eine einmalige Fernseh-Enzyklopädie der zeitgenössischen Musik entstanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: musica viva - Forum der Gegenwartsmusik