Motorvision.TV 17:40 bis 18:10 Motorsport FIA European Truck Racing Championship 2016 - Nürburgring, Deutschland D 2016 Stereo 16:9 Der Tross der European Truck Racing Championship zieht von Nogaro in Frankreich weiter nach Nürburg in Deutschland zum vierten Rennen der Saison 2016. Die Piloten der Rennserie jagen ihre 5,3 Tonnen schweren, 1200 PS starken und 160 km/h schnellen Lastwagen bei vier Rennen an zwei Tagen über den 3,629 Kilometer langen Nürburgring. MOTORVISION TV zeigt die Highlights der PS-Schlacht in der Eiffel in der Zusammenfassung. Originaltitel: FIA European Truck Racing Championship 2016 - Nürburgring, Deutschland